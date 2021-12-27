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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Beyoğlu’nda patenli gençlerin belediye otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları yolculuk tehlikeye davetiye çıkardı. Trafikteki sürücüleri korkutan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Asayiş 27.12.2021, 08:43
Beyoğlu’nda patenli gençlerin belediye otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları yolculuk tehlikeye davetiye çıkardı. Trafikteki sürücüleri korkutan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Beyoğlu Tarlabaşı’nda patenli 3 gencin belediye otobüsüne tutunarak ilerlediği tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Can güvenliğini tehlikeye atan gençler diğer sürücülere de korku dolu anlar yaşattı.