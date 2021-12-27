Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Beyoğlu’nda patenli gençlerin belediye otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları yolculuk tehlikeye davetiye çıkardı. Trafikteki sürücüleri korkutan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Beyoğlu Tarlabaşı’nda patenli 3 gencin belediye otobüsüne tutunarak ilerlediği tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Can güvenliğini tehlikeye atan gençler diğer sürücülere de korku dolu anlar yaşattı.