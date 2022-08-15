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2. el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Ankara’nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsüne tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Asayiş 15.08.2022, 23:24
Ankara’nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsüne tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi’nde seyir halinde olan belediye otobüsüne tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Kaskları ve koruyucu kıyafetleri olmayan gençler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte sürücüleri zor durumda bırakan gençler kazaya davetiye çıkardı.