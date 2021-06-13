banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı
40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı

Patenli gençler kazaya davetiye çıkardı

Küçükçekmece’de patenli 5 genç, otomobilin arkasına tutunup seyahat ederek hem kendilerini hem sürücüyü tehlikeye düşürdü.

Asayiş 13.06.2021, 10:08

Olay, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, patenli 5 gencin otomobilin arkasına tutunup, ilerlediği tehlikeli anlar, kamerasıyla görüntülendi. Trafikte ilerleyen patencilerden 2'si, otomobilin yan taraflarına diğer 3'ü ise, otomobilin arka kısmına tutunarak yolda ilerlemeye devam etti. Hem kendilerini hem trafiği hem de sürücüyü tehlikeye düşüren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kazaya davetiye çıkaran gençlerin canlarını hiçe saydıkları anlara vatandaşlar tepki gösterdi.

banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
az bulutlu
banner493