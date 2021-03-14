Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Konya’da seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak trafiğin yoğun olduğu caddede araçların arasından giden patenli genç ve arkadan gelen patenli arkadaşı adeta tehlikeye davetiye çıkardı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, patenli bir gencin araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etmesi tehlikeye davetiye çıkardı. Patenli gencin kamyonete tutunarak yaptığı yolculuğu gören diğer sürücülerin bazıları korna çalarak gence tepki gösterdi. Sürücülerin tepkilerine karşılık el sallayan patenli genç, daha sonra araçların kırmızı ışıkta beklemeye başlaması üzerine arkadan gelen başka bir patenli bir arkadaşıyla birlikte gözden kayboldu. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu ise diğer araçtaki yolcular tarafından cep telefonuna kaydedildi.