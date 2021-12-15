Patenli gencin tehlikeli inadı pes dedirtti

Antalya’da gece saatlerinde şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunarak giden patenli genç görenlere pes dedirtti. Zaman zaman duran otobüse tutunmaktan vazgeçen genç, aracın hareket etmesi ile yine tutundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya’da sık sık trafiği tehlikeye düşürürken görüntülenen patenli gençlerden birisi bu kez halk otobüsünün arkasına tutundu. Yanından geçen onlarca araca aldırmayan genç, uzun süre otobüsün arkasına tutunmaya devam etti. Otobüs şoförü ise ara ara genci fark ederek, ayrılması için durakta durdu. Bunun üzerine genç kaçarak uzaklaştı. Genç, otobüsün hareket etmesi ile arkadan gelerek yine tutundu. Yaklaşık 3 kilometre otobüsün arkasına tutunarak giden genç, trafik ışıklarında otobüsü bırakarak yoluna devam etti.

Gencin kazaya davetiye çıkardığı tehlikeli anlar ise bir otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülerde gencin otobüsün arkasına tutunarak gittiği ve otobüsün durması ile kaçarak uzaklaştığı, sonra yeniden tutunduğu görüldü.