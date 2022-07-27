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Patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada
Tekirdağ Çorlu’da patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Asayiş 27.07.2022, 14:00
Tekirdağ Çorlu’da patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi’nde meydana geldi. Yokuş aşağı patenle yolculuk eden genç, Bağlariçi 3. Sokak’tan Şinasi Kurşun 14. Sokak istikametine seyreden otomobile çarptı.
Talihsiz kaza sonrası yol kenarına savrulan patenci gencin olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.