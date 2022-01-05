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Patagonya yangını 90 bin hektar alanı küle çevirdi

Arjantin’de devam eden yangında, şu ana kadar 90 bin hektarlık alanın küle döndü.

Asayiş 05.01.2022, 10:11
Patagonya yangını 90 bin hektar alanı küle çevirdi

Arjantin’de devam eden yangında, şu ana kadar 90 bin hektarlık alanın küle döndü.

Arjantin’in Patagonya bölgesine bağlı Chubut eyaletinin Kuzeydoğusundaki Puerto Madryn kentinde Cumartesi günü başlayan yangında 90 bin hektarlık alanın kül olduğu açıklandı. Yangının, Chubut eyaletini Valdes Yarımadası’na bağlayan Carlos Ameghino Kıstağı’na doğru ilerlediği öğrenildi. Alevlerden en çok etkilenen alanların ise Biedma bölgesinde bulunan Puerto Madryn ve Puerto Piramides kentleri olduğu belirtilirken, Puerto Pirmides kentinde yaşayan kişilerin tahliye işlemlerinin başlanması istendi.

Yangının şu anda Carlos Ameghino Kıstağı’nın kuzeyindeki bölgede aktif olarak devam ettiği öğrenildi.

Yangını kontrol altına almak zor

Şiddetli rüzgar nedeniyle, yangını kontrol altına almakta zorluk çekildiği öğrenilirken, gittikçe yayılan alevlerin doğal bitki örtüsü ile çok sayıda hayvanın birlikte yaşadığı geniş bir alanı tamamen kül ettiği belirtildi. Chubut Sivil Savunma Direktörü José Mazzei devam eden yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “90 bin hektarın etkilendiğini tahmin ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Alevlerle mücadelede 100 kişilik bir ekibin görev aldığı da belirtildi.

Çevre Bakanlığı’ndan yayınlanan bir raporda ise, Biedma ve Tehuelches bölgelerinde de aktif yangınların bulunduğu bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde birçok hayvanın, yangın nedeniyle hayatını kaybettiği de görüldü.

Öte yandan bu yaz Patagonya’daki Ro Negro, Neuquén ve Tierra del Fuego’da da 3 yangın çıkmıştı.

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