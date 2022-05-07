Pat pat kazasında yaralan sürücü hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi Kale mevkiinde devrilen "pat pat" adı verilen tarım aracı şarampole devrildi.

Kaza, beldeye bağlı Kale Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, seyir halinde olan Hüseyin K. (43) idaresindeki pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak birkaç takla atarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü önce Ereğli ilçesinde özel bir Hastanesine ardından buradan da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada yaralanan ve durumu ağır olan Hüseyin Koçdemir’ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alaplı Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.