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Paslı demir az daha hayatından ediyordu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde demirin üzerine otururken dengesini kaybederek 3 metre yüksekten düşen bir kişi yaralandı.

Asayiş 08.07.2022, 18:46
Paslı demir az daha hayatından ediyordu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde demirin üzerine otururken dengesini kaybederek 3 metre yüksekten düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Orhanlar Mahallesi Orta Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Z.A. isimli şahıs, paslı demirlerin üzerine otururken dengesini kaybedip apartman ile duvar arasındaki boşluğa düştü. Yaklaşık 3 metre yüksekten düşen şahıs için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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