Parmak bebek ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Çorum’da dünyaya gelen ve hastanede tedavi altında bulunan parmak bebek, ambulans helikopterle Samsun’daki hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum’da 8 gün önce 22 haftalık olarak 490 gram ağırlığında dünyaya gelen kız bebek, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İleri derece immaturite(gelişmemiş) teşhisiyle tedavi altında bulunan parmak bebek, durumu ağırlaşınca yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmasına karar verildi.

Yapılan araştırmada bebeğin tedavisini Samsun’da özel bir hastanenin bebek yoğun bakım servisindeki doktor kabul etti. Parmak bebeğin Çorum’daki hastaneden Samsun’a sevk edilmesine karar verildi. Samsun’dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter bugün Çorum’a giderek entübe olan bebeği Samsun’daki helikopter pistine getirdi. Bebek helikopterdeki kuvözden alınarak kara ambulansının kuvözüne nakledilip daha sonra da kara ambulansı ile tedavisi için özel hastaneye götürüldü.