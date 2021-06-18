banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 

Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

Osmaniye’de bir kadının parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Asayiş 18.06.2021, 09:03
Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

Osmaniye’de bir kadının parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, elleri şişen bir kadının parmağında takılı olan yüzük sıkıştı. Kendi imkanlarıyla parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadın, çareyi itfaiyede buldu. Fakıuşağı Mahallesi’nde bulunan İtfaiye Müdürlüğü’ne gelen kadın durumu ekiplere anlattı. Vakit kaybetmeden sıkışan yüzüğü yerinden çıkartmak için çalışmalara başlayan ekipler, kadının parmağındaki yüzüğü yüzük kesme aparatı ile kesti. İşlem sırasında oluşabilecek ısınmaya karşıda duyarlı olan ekipler, çalışma sırasında kesilen yüzüğün üzerine soğutma yapmak için su dökmeyi de ihmal etmedi.

Kısa süreli çalışma sonunda sıkışan parmaktan kesilerek çıkartılan yüzük kadına teslim edildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
az bulutlu
banner493