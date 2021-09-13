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Parmağına sıkışan yüzükle soluğu bakın nerede aldı

Afyonkarahisar’da parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın soluğu İtfaiye Müdürlüğünde aldı. Genç kadının uzun uğraşları sonucu çıkaramadığı yüzüğü itfaiye ekipleri yaklaşık 5 dakikalık bir müdahalenin ardından özel ekipmanlar kullanarak çıkardı.

Asayiş 13.09.2021, 14:29
Parmağına sıkışan yüzükle soluğu bakın nerede aldı

Afyonkarahisar’da parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın soluğu İtfaiye Müdürlüğünde aldı. Genç kadının uzun uğraşları sonucu çıkaramadığı yüzüğü itfaiye ekipleri yaklaşık 5 dakikalık bir müdahalenin ardından özel ekipmanlar kullanarak çıkardı.


Olay, Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeyma K. isimli kadın, parmağına taktığı yüzüğü bir süre sonra çıkarmak istedi. Ancak parmağına sıkışan yüzüğü uzun süren uğraşı sonucu çıkaramayan Şeyma K., evine yakın olan Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne gitti. Yüzükten dolayı parmağı morarmaya başlayan ve acı içinde kalan kadını önce sakinleştiren itfaiye erleri ardından müdahaleye başladı. Ekipler yaklaşık 5 dakika süren bir müdahalenin ardından özel ekipmanlar kullanarak Şeyma K.’nın parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmaya başardı. Çıkarılan yüzün ardından Şeyma K.’ya iade edildi. Parmağında sıkışan yüzün çıkarılan Şeyma K., itfaiye erlerine teşekkür ettikten sonra evinin yolunu tuttu.

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