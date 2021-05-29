banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak?
NATO tatbikatında askerlerden yanlış adrese baskın
NATO tatbikatında askerlerden yanlış adrese baskın
FT'den ilginç analiz: Gangster Türkiye'yi şaşkına çevirdi
FT'den ilginç analiz: Gangster Türkiye'yi şaşkına çevirdi
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Prof. Dr. İlhan sinyali verdi
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Prof. Dr. İlhan sinyali verdi

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Asayiş 29.05.2021, 22:42
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayınca hastaneye gitti. Yüzüğü çıkartmayacaklarını söyleyen hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı.
Yorumlar (0)
16°
açık