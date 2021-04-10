Parmağa sıkışan yüzüğü hastanede itfaiyeciler çıkardı

Amasya’da yabancı uyruklu bir kadının parmağına sıkışan yüzük, başvurduğu hastaneye çağrılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Suriye uyruklu bir kadın elinin şişmesi sonucu sağ el parmağına taktığı yüzük sıkıştı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giden kadının parmağındaki yüzük çıkarılamayınca Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek endişeyle kendilerini izleyen kadının parmağındaki yüzüğü bir süre sonra çıkarmayı başardı.