Parktaki terör propagandasına hapis istemi

Küçükçekmece Kaymakamlığı da tepkilerin ardından olaya müdahale ederek soruşturma açtı ve parktaki simgeleri kaldırttı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

SORUMLULAR YARGILANACAK

Soruşturmada, 3 şüphelinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Küçükçekmece Belediyesinde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Deniz Doğan Koca, yüklenici firma şantiye şefi Yüksel Pehlevan ve peyzaj mimarı Gülsüm Güner Mağara önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.