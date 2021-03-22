Son Dakika
GOLDMAN SACHS VE AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD), DGPAYS’E YATIRIM YAPMAK ÜZERE ANLAŞMAYA VARDI
Parktaki terör propagandasına hapis istemi
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin yaptırmış olduğu çocuk parkının tasarımı, terör örgütü PKK'nın paçavrasına benzediği için büyük tepki topladı.
Asayiş 22.03.2021, 14:11
3
Küçükçekmece Kaymakamlığı da tepkilerin ardından olaya müdahale ederek soruşturma açtı ve parktaki simgeleri kaldırttı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.
SORUMLULAR YARGILANACAK
Soruşturmada, 3 şüphelinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
Küçükçekmece Belediyesinde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Deniz Doğan Koca, yüklenici firma şantiye şefi Yüksel Pehlevan ve peyzaj mimarı Gülsüm Güner Mağara önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.