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Parktaki ağaç altında ölü bulundu
ANTALYA'DA EVSİZ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BİR KİŞİ, PARKTA YATTIĞI AĞACIN ALTINDA ÖLÜ BULUNDU.
Asayiş 22.09.2020, 11:30
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Antalya’da evsiz olduğu öne sürülen bir kişi, parkta yattığı ağacın altında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Kızılsaray Mahallesi’ndeki Büklüdere Parkı‘na gelen vatandaşlar ağaç altındaki hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Parka gelen sağlık ve polis ekipleri minder üzerinde yatan 55 yaşındaki Ali Kurgan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Kurgan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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