Parkta tuvaletini yapmak isteyen şahsı uyardı, silahlı saldırıya uğradı

Eskişehir’de, kardeşiyle birlikte tuvaletini yapmak için girdiği parkta kendisini uyaran kişiyi tabanca ve bıçakla yaraladığı iddia edilen 2 sanık hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Olayda yaralanan Aykut Ç. mahkemedeki ifadesinde, “Ben kız arkadaşımla parkta otururken sanıklar arabayla geldi ve biri tuvaletini yapmak isteyince uyardım. Biri silahla bacağımdan, diğeri ise bıçakla karnımdan ve bacağımdan yaraladı” dedi.

Olay, geçen yıl haziran ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille mahalledeki bir parka kardeşi Eray K. ile birlikte gelen Özgür K., tuvaletini yapmak için araçtan indi. Yakınlarda kız arkadaşı R.A. ile birlikte oturan Aykut Ç., açık alana tuvaletini yapmak için parka giren Özgür K.’yi, uyardı. Bunun üzerine yolcu koltuğunda bulunan kardeşi Eray K., tabancayla araçtan inerek Aykut Ç.’yi bacağından vurdu. Özgür K. ise yanındaki bıçakla Aykut Ç.’yi karnından ve bacağından bıçakladı. Parktakilerin kavgayı görerek durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Yaralı Aykut Ç. kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheliler Özgür K. ve Eray K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 yıldan 15 yıla kadar hapisleri isteniyor

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili iddianame hazırlandı. Özgür K. ve Eray K. kardeşlerin ‘nitelikli kasten yaralama’ suçundan cezalandırılmaları istenen iddianame asliye ceza mahkemesine sunuldu. Mahkeme, işlenen suçun ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine hükmetti. Özgür K. ve Eray K. hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan kamu davası açıldı. 2 kardeş hakkında üzerlerine atılı suçtan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanıklar Özgür K. ve Eray K. ile avukatları hazır bulundu. Aykut Ç. ise avukatı olmadan duruşmayı takip etti. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını ve müşteki beyanını dinledi.

Suçlamayı reddettiler

Mahkemede savunma yapan sanık Eray K., “Olay günü kuzenimle otururken bekçiler GBT sorgulaması yapıp gittiler. Sonra bir kadınla birlikte polisler geldi ve kadın beni göstererek bir şeyler söyledi. Sonra polisler beni aldı. Benim tabancam yok, müştekiye ateş etmedim. Müştekiyi de tanımam” dedi.

Savunmasını yapan diğer sanık Özgür K. ise suçlamayı reddederek, “Müştekiyi tanımam. Suçlamayı kabul etmiyorum. Olayla ilgim yok. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yengeyi bırak da gel”

Kız arkadaşıyla parkta oturduğu sırada yakınında tuvaletini yapmak isteyen sanığı uyardığını ve saldırıya uğradığını söyleyen Aykut Ç., “Ben kız arkadaşımla parkta otururken sanıklar arabayla geldi. Özgür sürücü koltuğunda, Eray ise yolcu koltuğundaydı. Özgür araçtan inip tuvaletini yapmak için yakınımıza kadar geldi. Ben de orada kadın olduğunu ve yapmamasını söyledim, uyardım. Sonra Özgür bana ‘yengeyi bırak da gel’ dedi. Eray da araçtan silahla indi. ‘Seni vururum’ dedi ve bacağımdan vurdu. Özgür de beni karın bölgemden bıçakladı. Ben kaçmaya çalıştım. Bu kez Özgür beni arkamdan kovalayarak bacağımdan bıçakladı. Sanıklardan şikâyetçiyim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Özgür K. ve Eray K.’nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.