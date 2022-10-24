Parkta tartışan kuzenler, kendilerini uyaran genci bıçakladı

Adana’da parkta otururken içki içip bağırdıkları için kendilerini uyaran genci bıçakla yaraladıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 16 Ekim Pazar günü saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Heykelli Park’ta meydana geldi. Veysel Karadaş (19) ile kuzeni M.K. (17), parka gidip içki içmeye başladı. Bu sırada tartışan iki kuzen, birbirlerine bağırdı. Sesten rahatsız olan parktaki Müslüm Olcay (31), Karadaş ile kuzenini uyardı. Bunun üzerine M.K., kuzeni Veysel Karadaş’ın cebindeki bıçağı alıp, Olcay’ı karnından ve başından bıçakla yaraladı. Olcay kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin caddede koştuğu anlar bir büfenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Olcay, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Olcay, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin dolmuşa binip, Barbaros Mahallesi’ne gittiklerini tespit etti. Karadaş ile kuzeni M.K., arkadaşlarının evinde olayda kullandıkları bıçakla birlikte yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.K., Olcay’ın küfrederek üzerine geldiğini, bu nedenle bıçakladığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ile Veysel Karadaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olcay’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.