Parkta salıncağın zincirine takılan çocuğun parmağı koptu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde parkta oynarken salıncağın zincirine takılan çocuğun parmağı koptu.

Olay, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak’taki çocuk parkında meydana geldi. Parka oyun oynamaya giden 11 yaşındaki Eymen K., salıncakta sallanmaya başladı. Sol elinin serçe parmağı salıncak zincirine sıkışarak koptu. Ağlamaya başlayan çocuğu gören yakınları durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parmağı buz kalıbı içine koyup muhafaza etti. Yaralı çocuk, kopan parmağıyla alınarak hastaneye kaldırıldı. Çocuk daha sonra 112 Acil Servis ambulansıyla parmağı dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.