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Parkta oturan genç maganda kurşunuyla yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 21 yaşındaki bir genç, parkta oturduğu sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralandı.

Asayiş 30.06.2021, 01:33
Parkta oturan genç maganda kurşunuyla yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 21 yaşındaki bir genç, parkta oturduğu sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi 3326. Cadde üzerinde meydana gelen olayda S.Ç. (21), parkta oturduğu sırada vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı S.Ç.’yi ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan aramalarda bulunan boş kovanlar, ekiplerce toplandı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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