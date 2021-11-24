Parkta çakmak gazı kullanan gencin ibretlik hali

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir parkta çakmak gazı kullandığı ve kendisine zarar verdiği belirlenen genç, polis eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kendinde olmayan ve çevresindekilere bağırıp çağıran genç, güçlükle sakinleştirildi.

Kasaplar Mahallesi 8530 sokakta bulunan Yörük Kasap Mehmet Parkı’nda bir gencin çakmak gazı kullandıktan sonra bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız ettiği, kesici aletle kendisine zarar verdiği ihbarı, emniyet güçlerini harekete geçirdi. Polis ekipleri parka geldiklerinde, bankta oturan, yüzü kan içerisinde kendi kendisine bağırıp çağıran gençle karşılaştı. Polislere ve çevredeki vatandaşlara tepki gösteren ve adının Hüseyin olduğu belirlenen genç, yanına oturan bir mahalle sakini tarafından sakinleştirildi.

Bağımlı olduğu belirlenen gencin hareketleri ve söylemleri, bağımlılığın ne kadar kötü bir durum olduğunu gözler önüne serdi. Vatandaş tarafından sakinleştirilen genç, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye götürülürken, ambulansta tedbir amaçlı olarak polis bulundu.