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Parkın koruma tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda parkın koruma tellerine sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 14.06.2022, 01:29
Parkın koruma tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda parkın koruma tellerine sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay Mesudiye Mahallesi Şehit Er Ahmet Yaşar Sokakta bulunan parkta meydana geldi. Vatandaşlar, geçmeye çalışırken parkın koruma tellerine sıkışan köpeği fark ettiler. Acılar içinde bağıran köpeğin kurtarılması için İnegöl itfaiyesine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan köpeği kısa sürede kurtardılar. Köpeğin kurtarılma anı bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Kurtarılan köpek doğaya salındı.

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