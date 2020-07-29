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Park yeri yüzünden tartıştığı kadını yola savurdu
İZMİR’İN BALÇOVA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN PARK EDEN BİR KADINA ŞİDDET UYGULAYAN K.Ö. İSİMLİ ŞAHIS, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ.
Asayiş 29.07.2020, 18:01
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İzmir’in Balçova ilçesinde otomobilin park eden bir kadına şiddet uygulayan şahıs, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Olay, öğle saatlerinde Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alış veriş için caddeye gelen Zeliha Ç. isimli kadın, arabasını bir otobüs firmasının ofisinin önüne park etmek istedi. İddialara göre, ofisin önüne araç park edilmesini engellemek için sandalye koyan K.Ö., bu esnada dükkandan çıkarak kadın sürücü ile tartıştı. Tartışmanın ardından esnafın kadına şiddet uyguladığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayın ardından kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılan Zeliha Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
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