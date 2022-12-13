Park yeri kavgasında kan dökülü: 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde park yeri meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi’nde meydana gelen olayda, S.E. ile E.T. arasında park yeri meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışma sonrasında E.T. yanında bulunan silahla S.E.’yi bacağından yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.