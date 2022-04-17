Park halindeyken yanan araçta hasar oluştu

Bolu’da park halindeyken motor kısmında yangın çıkan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Doğu Sokak üzerinde park halinde bulunan İsa Uçar’a ait 34 YL 1029 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Motor kısmı yanan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.