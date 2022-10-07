Park halindeyken hareket eden iş makinası duvara çarparak durabildi

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde park halindeyken birden hareket eden iş makinası, duvara çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehit Enes Bediz Caddesi’nde meydana gelen olayda, sürücü olmayan park halindeki iş makinası birden hareket ederek yokuş aşağı hareket etti. İş makinasının hareket ettiğini gören vatandaşlar panikle yoldan uzaklaşırken, hareket eden iş makinası da bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Olay anı güvenlik kameralarında

Olayda maddi hasar meydana gelirken, iş makinasının yokuş aşağı gittiği görüntüler de çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.