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Park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü ucuz kurtuldu
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü kazayı haifi yaralı atlattı.
Asayiş 14.07.2022, 08:19
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü kazayı haifi yaralı atlattı.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut Elvankent 16 Caddesi üzerinde park halindeki 35 HAT 58 plakalı tıra 06 BTZ 674 plakalı otomobil arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobildeki sürücü kazayı hafif yaralı atlattı. Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.