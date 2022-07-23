Park halindeki tır sürücüsü ölü bulundu

Artvin’de Sarp Sınır Kapısı’nı geçmek için sıra bekleyen park halindeki tır sürücüsü aracında ölü bulundu.

Artvin’de bulunan Sarp Sınır Kapısı’nı geçmek üzere Arhavi Kıyıcık mevkisinde park halinde bulunan 35 AAR 338 plakalı tır sürücüsü araç içinde ölü bulundu. Kars nüfusuna kayıtlı Mehmet Çiftçi (63) olduğu tespit edilen sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.