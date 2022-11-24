Park halindeki otomobili iterek çaldılar

Mersin’de park halindeki otomobili iterek çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi 4738 Sokak üzerinde park halindeki aracın iterek çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin O.Ç. ve S.T. olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, terk edilmiş vaziyette bulunan otomobil ise sahibine teslim edildi.

Öte yandan şüphelilerin aracı ittirerek çaldıkları anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.