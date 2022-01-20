Park halindeki otomobile silahlı saldırı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde park halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Bican Ö.’ye ait evinin önünde park halinde bulunan 63 VK 832 plakalı otomobile silahla ateş açıldı. Silah sesini duyan araç sahibi, dışarı çıktığında otomobilin camlarında mermi izleri olduğunu gördü. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırının kim ya da kimler tarafından, neden gerçekleştirildiği henüz öğrenilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.