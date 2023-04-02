Park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hastanelik oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağına 200 metre kala meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı’dan Büyükkarıştıran istikametine doğru ilerleyen S.Ö.A. idaresindeki 59 LK 880 plakalı otomobil, seyir halinde iken hafif sağa çekince yol kenarındaki emniyet şeridinde park halinde bulunan 06 RKD 01 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Emirhan B., İlayda T. ile sürücü S.Ö.A. ve Sema A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Emniyet trafik ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri alarak trafik akışını tek şeritten verdi. Sıkışma ve araç yangını ihtimaline binaen itfaiye ekipleri de hazır bulundu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(MÇ-