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Park halindeki otomobile çarpan motosikletli gençler yola savruldu, can pazarı yaşandı

Antalya’da intihar etmek isteyen kadına yardım etmek için yolun sağına park eden vatandaşın aracına motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Yolun kapalı olmasından dolayı ikinci ambulans olay yerine güçlükle ulaşabilirken, motosikletten yola savrularak yaralanan gençlerden birinin babası, oğlunun öldüğünü zannedip fenalık geçirdi. Yaralanan gençlere 112 ekibinin yanı sıra trafik ekipleri ve vatandaşlar yardım ederken, 2 arkadaş konuşarak birbirlerini teselli etmeye çalıştılar. Ambulans beklerken yerde yatan ve üşüdüğünü söyleyen gencin üzerine 112 görevlisi montunu örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Asayiş 25.12.2020, 12:34
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Park halindeki otomobile çarpan motosikletli gençler yola savruldu, can pazarı yaşandı

Antalya’da intihar etmek isteyen kadına yardım etmek için yolun sağına park eden vatandaşın aracına motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Yolun kapalı olmasından dolayı ikinci ambulans olay yerine güçlükle ulaşabilirken, motosikletten yola savrularak yaralanan gençlerden birinin babası, oğlunun öldüğünü zannedip fenalık geçirdi. Yaralanan gençlere 112 ekibinin yanı sıra trafik ekipleri ve vatandaşlar yardım ederken, 2 arkadaş konuşarak birbirlerini teselli etmeye çalıştılar. Ambulans beklerken yerde yatan ve üşüdüğünü söyleyen gencin üzerine 112 görevlisi montunu örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kaza, Manavgat ilçesi otogar köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Mustafa Levent Savar’ın kullandığı 06 EF 2714 plakalı motosiklet, sürücüsünün Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağında yaşanan intihar teşebbüsüne müdahale etmek için yolun sağında park ettiği 07 GAK 74 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Mustafa Levent Savar ve motosiklette yolcu olarak bulunan Onur Berat Deniz motosikletle birlikte yola savrulurken, aracın ve motosikletin parçalarının da yola saçılması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazada dolayı yolun kapanması ve uzun araç kuyruğu oluşması nedeniyle 112 ekibi olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. İlk ambulans ters yönden gelerek yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılardan Mustafa Levent Savar ambulansa alınırken, diğer yaralı yolun tamamen kapanması ve ambulansların trafiğin ortasında kalması nedeniyle uzun süre yolda beklemek zorunda kaldı. 112 ekipleri, bir taraftan ambulanstaki gence, diğer taraftan da yerde yatan gence müdahalede bulundu.

Gençler birbirlerini teselli attılar

Kazanın ardından yaralanan ve yola savrulan 2 genç, diğer arkadaşının yaşadığından emin olmak için sürekli ismini söyleyip birbirlerine seslendiler. Gençler, kendi durumunun iyi olduğunu söyleyerek birbirlerini teselli etmeye çalıştılar.

112 görevlisi montunu gencin üzerine örttü

Mustafa Levent Savar’ın ambulansa alınmasının ardından Onur Berat Deniz yattığı yerde ambulans beklemeye devam etti. Ambulansın trafiğe takılması nedeniyle bekleme süresi uzarken, yaralı genç, yerin çok soğuk olduğunu, üşüdüğünü söyledi. Gencin üşüdüğünü gören 112 görevlisi, önce ambulansta sedye üzerine serdikleri bezi, ardından da üzerindeki montu çıkararak gencin üzerine örttü.

Baba oğlunun öldüğünü zannetti, fenalık geçirdi

Kazayı duyarak olay yerine koşan ve Onur Berat Deniz’in babası olduğu öğrenilen şahıs, yolda yatan oğlunun öldüğünü düşünerek fenalık geçirdi. Oğlunun ölmediğini öğrenince biraz olsun rahatlayan şahıs, yine de üzüntüden ne yapacağını bilemedi.

İntiharı engellemek için park etmiş

Motosikletin çarptığı park halindeki araç sürücüsünün, köprünün karşı şeridinde intihar girişiminde bulunan kadına yardım amacıyla durduğu belirlendi.

Yolun sağında park halindeki aracın sürücüsü Mehmet Diyar İnaç, Side’den Manavgat’a gelirken, köprünün korkuluklarında bir kadının intihar girişiminde bulunduğunu, seslenmelerine rağmen umursamadığını belirterek, “Hemen 112’yi arayarak durumu bildirdim. Sonra yolun karşı şeridinden dönüp geldim ve aracımı yolun sağına park ettim. Gelip kadını intihardan vazgeçirmeye çalıştım. Polis arkadaşlar da geldi ve kadını ikna edip olduğu yerden aldık. Tam kadını kurtardığımız sırada güm diye bir ses geldi. Baktığımızda motosikletin aracıma arkadan çarptığını ve motosikletle birlikte 2 kişinin yere savrulduğunu gördüm. Allah’tan can kaybı olmadı. Arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum” dedi.
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