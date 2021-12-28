Park halindeki otomobil cayır cayır yandı

Nevşehir’de park halindeyken alev topuna dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkez 2000 evler Mahallesi TOKİ Bloklarında meydana gelen olayda, aracıyla işine gitmek isteyen İbrahim T., aracı çalışmayınca park yerinde bırakarak işine gitti. Daha sonra araçtan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü. Olayı şaşkınlıkla izleyen araç sahibinin annesi de, "Oğlum aşağıya indi. Kontağı çevirdi. Baktı çalışmıyor. Tekrar eve gelerek maske aldı. Daha sonra bir ses geldi. Ben pencereden baktım. Anne araç çalışmıyor. Gazda bir sorun var herhalde dedi ve otobüs ile işine gitti" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.