Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı Yeni Mahalle Hazarfen Ahmet Çelebi Sokak’ta meydana geldi. Annesi Hatice K.’ya ait 78 AAU 410 plakalı Tofaş marka otomobil ile eve gelen S.K., aracı evin garajına park ederek eve gitti. Bu sırada iddiaya göre otomobil elektrik aksamından kaynaklı alev aldı. Çıkan yangın sonrası aracın kornasının takılı alması sonucu yangını fark eden komşular durumu araç sahibine bildirerek yangın tüpleri ile müdahale ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada yangının aracın iç kısmını sarması sonrası alevler hızlıca tüm aracı sardı. Karabük Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın evlere sıçramadan söndürülürken, otomobil demir yığınına döndü. Bu sırada aracı yanan Hatice K. gözyaşlarına boğulurken, sinir krizi geçiren oğlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.