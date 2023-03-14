Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında otomobilden geriye demir yığınları kaldı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 54 EU 184 plakalı Tofaş marka otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı park halindeyken alev aldı. Kısa sürede araç alevlere teslim olurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü. Yangın neticesinde otomobilden geriye lastik ve demir yığınları kaldı.