Park halindeki motoru çaldılar

Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi Dağ yolu Sokak’ta Ferhat Karaöz’e (26) ait park halindeki motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Ferhat Karagöz (26) akşam saatlerinde motosikletini evinin önüne park etti. Sabah uyandığında işe gitmek için motosikletinin bulunduğu yere gelen Karagöz çalındığını farketti. Karagöz, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan motosikleti çalan hırsızlık zanlısının güvenlik kamerasına yansıdığı da ekipler tarafından tespit edildi. Ekipler her yerde güvenlik kamerasına yansıyan kişiyi arıyor.

Olay sonrasında konuşan Tolga Karagöz, “Ben motorumla işe gelip gidiyordum. Gerçekten mağdurum. Durumun yok. Gören ya da duyanlar varsa hemen bildirsinler”dedi.