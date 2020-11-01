banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı: En çok satan 3. akıllı telefon...
Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı: En çok satan 3. akıllı telefon...
Meral Akşener, deprem bölgesinde
Meral Akşener, deprem bölgesinde
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri gündem oldu
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri gündem oldu

Park halindeki minibüs yandı

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI.

Asayiş 01.11.2020, 16:24
1
Park halindeki minibüs yandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde park halindeki bir minibüs alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece yarısı Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki bir minibüsten dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Koltukları da yanmaya başlayan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiyenin yangına müdahale etmesine rağmen minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Çaykur Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Gaziantep FK 7 8
9. Antalyaspor 6 8
10. Malatyaspor 6 8
11. Göztepe 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Sivasspor 5 7
14. Erzurumspor 6 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Everton 7 13
3. Southampton 7 13
4. Wolverhampton 7 13
5. Chelsea 7 12
6. Aston Villa 6 12
7. Leicester City 6 12
8. Tottenham 6 11
9. Man City 6 11
10. Newcastle 7 11
11. Leeds United 6 10
12. Crystal Palace 7 10
13. Arsenal 6 9
14. West Ham 7 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Sheffield United 7 1
19. Fulham 6 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 16
2. Real Sociedad 7 14
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 6 13
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 6 10
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Deportivo Alaves 8 8
14. Eibar 8 8
15. Sevilla 6 7
16. Valencia 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 8 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3