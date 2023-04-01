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Park halindeki minibüs alev alev yandı
SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE PARK HALİNDE OLAN MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 01.04.2023, 16:47
Sakarya’nın Karasu ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yandı.
Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde T.T.’ye ait park halindeki 55 AFY 032 plakalı Ford marka minibüs henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanların ve alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle minibüste hasar oluşurken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.