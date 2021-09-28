Park halindeki minibüs alev alev yandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir minibüs henüz bilinmeyen bir sebeple yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi’nde yaşandı. E.G., minibüsünü park ederek evine gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde minibüs alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebi için araştırma başlatıldı.