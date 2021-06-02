Park halindeki minibüs alev alev yandı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Dize Mahallesi’nde meydana geldi. Rahmi Çiftçi’ye ait park halindeki 65 GN 0332 plakalı Ford marka minibüs aniden alev aldı. Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle motor kısmında çıkan yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.