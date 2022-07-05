Park halindeki minibüs alev aldı

Karabük’te park halindeki minibüsün motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay 5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki minibüs henüz bilinmeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.