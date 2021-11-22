Park halindeki karavan patlayarak yandı

Niğde’de bir evin bahçesinde park halindeki karavanda patlama meydana geldi. Tüpten kaynakladığı tahmin edilen patlamada araç küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Tepebağları Armağan Melis Sokak’taki bir evin bahçesinde park halindeki boş karavanda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri patlama sonucu çıkan yangını kısa sürede söndürürken, araç küle döndü. İtfaiye ekipleri, patlamanın karavanda bulunan tüpten kaynakladığı üzerinde duruyor.