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Park halindeki kamyonun kasasındaki samanlar yandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde park halindeki kamyonun kasasında bulunan 400 saman balyası yandı.

Asayiş 11.08.2021, 21:04
Park halindeki kamyonun kasasındaki samanlar yandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde park halindeki kamyonun kasasında bulunan 400 saman balyası yandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü’nün Muradiye Cami Mahallesi’nde park halinde bulunan kamyonun kasasındaki samanlar alev aldı. Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 400 saman balyası zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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