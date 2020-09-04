Son Dakika
Park halindeki kamyonette çıkan yangında kundaklama şüphesi
İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE PARK HALİNDE BULUNAN BİR KAMYONETTE ÇIKAN YANGIN ZARAR NEDEN OLURKEN, KAMYONETİN KUNDAKLANDIĞI İLERİ SÜRÜLMESİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI.
Asayiş 04.09.2020, 06:28
1
İzmir’in Karabağlar ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonette çıkan yangın zarar neden olurken, kamyonetin kundaklandığı ileri sürülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3957 Sokakta meydana geldi. Yaşar B’ye ait 38 GD 187 plakalı kamyonet evinin önünde park halindeyken biranda alev aldı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından yangına müdahale edilerek, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayın ardından polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, adrese gelen ekipler mahalle sakinlerinin ifadesine başvurdu.
Kamyonetin kundaklandığı ileri sürülmesi üzerine ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25