Son Dakika
Park halindeki kamyonet alev alev yandı
Mersin’in Erdemli ilçesinde park halindeki kamyonet, sahibinin gözü önünde alev alev yandı. Yangın sonrası hurdaya dönen kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 28.12.2020, 14:57
1
Mersin’in Erdemli ilçesinde park halindeki kamyonet, sahibinin gözü önünde alev alev yandı. Yangın sonrası hurdaya dönen kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Dönmez kamyonetini narenciye bahçesine giden yola park etti. Bir süre sonra yoldan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören Dönmez, kendi aracının yandığını fark ederek itfaiyeye haber verdi. Yanan kamyonete ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak hurdaya dönen kamyonet kullanılamaz hale geldi.Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri araçta çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
14°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Kasımpaşa
|15
|19
|12. Konyaspor
|13
|18
|13. Rizespor
|13
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Ankaragücü
|14
|12
|18. Denizlispor
|14
|12
|19. Gençlerbirliği
|13
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|13
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Tottenham
|15
|26
|6. Man City
|14
|26
|7. Aston Villa
|13
|25
|8. Chelsea
|15
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Newcastle
|14
|18
|14. Crystal Palace
|15
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü