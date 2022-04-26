Park halindeki kamyonet alev aldı

Elazığ’da park halindeki kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Koç’a ait kamyonet, evin önünde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.