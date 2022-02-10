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Park halindeki araçtaki cinayetin davası başladı

Samsun’da park halindeki aracın içinde oturan gençlere düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki gencin ölümü 2 kişinin de yaralanması olayıyla ilgili tutuklanan şüphelilerin yargılanmasına başlandı.

Asayiş 10.02.2022, 19:02
Park halindeki araçtaki cinayetin davası başladı

Samsun’da park halindeki aracın içinde oturan gençlere düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki gencin ölümü 2 kişinin de yaralanması olayıyla ilgili tutuklanan şüphelilerin yargılanmasına başlandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasiismail Mahallesi’nde 2 Ekim’de saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş park ettikleri aracın içinde otururken pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda Hakan Ateş (18), Şükrü K.(20) ve Batuhan E. yaralanırken, Raif Y. ise olayı yara almadan atlattı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Hakan Ateş kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırı olayına karışanlar kaçtı. Polis olayla ilgili Alper T. (22), Ferdi Ş.(22) ve Yaşar İ.’yi (22) gözaltına aldı. Alper T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ferdi Ş. ve Yaşar İ. ise serbest bırakıldı. Tutuklu sanık Alper T. ile tutuksuz olan Ferdi Ş. ve Yaşar İ. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına cezaevinde bulunan Alper İ. korona virüslü bir kişi ile temaslı olduğundan duruşmaya katılmazken, Ferdi Ş. ve Yaşar İ. duruşmada hazır bulunup kendilerini savundu.

Ferdi Ş. duruşmada verdiği ifadede, "Alper’in evinin yanında bir minibüs park etmiş duruyordu. Ben de sanık Alper’i aracın içinde diye düşünüp cep telefonundan arayıp evinin yanında minibüs olduğunu, içinde olup olmadığını sordum. Araçta olmadığını söyledi. Alper’in talimatı üzerine minibüsün yanına gittik. Minibüsün içinde 3-4 kişi vardı. Furkan U.’yu tanıyıp tanımadıklarını sordum. Furkan U.’yu tanımadıklarını söylediler. Bir süre sona yanımıza sanık Alper’in ağabeyi Taner geldi. Minibüsteki şahıslara hasım sahibi olduklarını ve burada beklememelerini söyledi. Minibüsteki şahıslar gitmek için hazırlık yaparken sanık Alper geldi. Gelir gelmez minibüsün kapısından içeriye tekme savurdu ve küfür etmeye başladı. Taner T. sanık Alper’i engellemeye çalıştı. Ancak, Alper minibüsün içine doğru elindeki tüfekle ateş etmeye başladı. Suçsuzum" dedi.

Kendini savunan Yaşar İnce ise, "Sanıklar Alper ve Ferdi halamın oğlu olurlar. Alper’in evinin yanına bir minibüs park etmiş olarak gördük. Ferdi, Alper’i telefonla arayıp minibüste olup olmadığını sordu. Aracı aynı mahallede oturan Furkan U.’nun aracına benzettik. Sanık Alper, Ferdi’ye araca bakmamızı söyledi. Aracın yanına gittim. İçindekilere yanındaki evin hasım sahibi olduğunu, yanlış anlama olmaması için başka yere gitmelerini söyledik. Şahıslar makul karşıladı. Minibüsün yanına Alper’in ağabeyi Taner T. geldi. Maktül ve müştekilere başka yere gitmelerini söyledi. Yaklaşık 1 dakika sonra minibüsün yanına sanık Alper elinde tüfekle geldi. ’Ben hasım sahibiyim burada durmayın’ dedi. Aracın kapısına tekme salladı. Minibüsün içine doğru 5-6 el ateş etti. Olay yerinden kaçtı. 5 dakika sonra olay yerine gelip boş kovanları toplamamızı istedi. Sanık Alper suçu benim üstlenmemi istedi. Önce kabul ettim. Ancak sonra vazgeçtim. Suçsuzum" şeklinde konuştu.

Duruşmada tanıklar ve mağdurlar ifade verdi. Duruma tutuklu sanık Alper T.’nin ifadesinin alınması için ileri bir tarihe ertelendi.

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