Park halindeki araçlardan mazot çalan hırsız yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde park halindeki araçlardan mazot çalan hırsız, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, F.A. (51) idaresindeki 19 BE 521 plakalı aracını dinlenmek amacıyla E-96 karayolu kenarında bulunan cep noktasına park etti. Park edilen araçtan kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından yaklaşık 180 litre mazot çalındı. F.A.’nın durumu Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, çevrede bulunan kameraları inceleyip, araçtan mazot hırsızlığı şüphelisinin B.D.(45) olduğunu tespit etti. Ekipler, mazot hırsızı şüphelisini yakalayıp gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin farklı tarihlerde dinlenmek amacıyla aracını yol kenarındaki cebe park eden E-96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde K.Y. (30) idaresindeki 34 CUC 436 plakalı kamyonetin deposundan 400 litre, Yeşilova Mahallesi mevkiinde dinlenmek amacıyla aracını yol kenarındaki cebe park eden B.Z. (48) idaresindeki 43 NV 808 plakalı tırın deposundan 400 litre mazot çaldığını tespit etti.

Farklı tarihlerde 45 ABR 837 plakalı kamyon ile 3 araçtan mazot çalan şüphelinin 21 farklı hırsızlık olayı kaydının bulunduğu öğrenilirken şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmasının devam ettiği belirtildi.