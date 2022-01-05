Park halindeki araçlara ateş eden zanlı yakalandı

Gaziantep’te park halindeki 13 araca havalı tabanca ile ateş ederek zarar veren zanlı, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey’in Karataş ve Akkent mahallelerinde park halindeki araçlara havalı tabanca ile ateş ederek zarar veren F.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler şahsın evinde ve aracında yaptıkları aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Şüpheli hakkında 13 ayrı mala zarar verme olayıyla ilgili işlem yapıldı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.