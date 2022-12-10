Park halindeki araca çarpıp takla attırdı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı park halindeki otomobil takla attı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi M. Asım Köksal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 UY 025 plakalı otomobil, park halinde bulunan 38 BV 899 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile park halindeki otomobil takla atarken, çarpan aracın sürücüsü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araçlar da çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.